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Doktor ihmalinden ölüm iddiasıyla mezarı açıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doktorların ihmali sonucunda öldüğü iddia edilen kadının mezarı açılarak otopsi yapıldı- Mezarı açılan kadının oğlu Doğuş Çelik: "İhmal yönünden elimizde deliller var. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyor"

18 Aralık 2018 Salı 13:54
Doktor ihmalinden ölüm iddiasıyla mezarı açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de hastane doktorlarının ihmali sonucu öldüğü iddia edilen kadının mezarı açılarak otopsi yapıldı.

Karşıyaka ilçesinde aort damarı genişlemesi şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan ve 9 ay yoğun bakımda yatan 66 yaşındaki Emine Çelik, 5 Aralık'ta taburcu edildi.

Taburcu olduğu gün tekrar fenalaşan Çelik, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Çelik'in oğlu Doğuş Çelik, annesini hastaneye götürdüklerini ancak doktorların ilgisiz davranarak ölümüne neden olduklarını iddia etti.

Annesinin ölümünün ardından ilgili birimlere şikayetlerde bulunduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Çiğli'de ateşi ve tansiyonu yüksekti. Eve gönderdiler, serum verdiler. İyi bir bakım yapılmadı, ölümüne sebep oldular, en son gün fenalaştı, doktor yoktu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu. CİMER'i aradım. 'Annem ölüyor bir tane doktor yok' dedim. Tansiyonu yüksekti, bir ilaç verdiler. O ilaç verildikten sonra ağzından köpükler gelmeye başladı. Doktorun olmadığına dair, annemin en son anda ağzından köpükler geldiğini videoya çektim. Öldükten hemen sonra 45 dakika bekletmeleri kalp masajı yapmaları gerekiyor. Yapmadılar. Direkt ceset torbasına koydular. Vefatından bir gün sonra savcılığa giderek elimdeki görüntüleri verdim. Doğal ölüm yazmışlar. Savcılık şüphelendi. İlgisizlik, özensizlik var. Suç duyurusunda bulunduktan sonra mezarın açılması yönünde karar verildi."

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından annesinin mezarının açıldığını ve otopsi yapıldığını ifade eden Çelik, "Sonuç 1-2 ay sürüyormuş. Kapsamlı bir soruşturma uygulandı. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. İhmal yönünden elimizde deliller var." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:54
  1. doktor
  2. Emine Çelik
  3. hasta
  4. ihmal

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