Uyuşturucu ticareti yapan doktor suçüstü yakalandı! Tabipler Odası sessiz

Yaklaşık 3 yıldır Aydın Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev doktor Elif Ç.’nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri kadın doktoru takibe aldı.

Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde durduran narkotik ekipleri kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan doktor Elif Ç.’nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

‘Hastanede de soruşturma başlatıldı’

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olaydan sonra yapılan açıklamada “Olayı yakından takip ediyoruz. Adli sürecin işleyişini takip etmekteyiz. Kurumumuz tarafından idari soruşturma başlatıldı. Adli sürecin durumuna göre İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli adımları atacaktır. Hastanemiz ve sağlık camiamız için üzüntü verici bir durum” denildi.

Tabipler Odası nerede?

Öte yandan sağlıkla ilgili konular dışında her şeye dahil olmaya çalışan Tabipler Odası'ndan ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Gündelik siyasi konularla ilgili her şeyde hemen bir açıklama yapan Tabipler Odası'nın bu konuyla ilgili neden bir açıklama yapmadığı merak konusu oldu.