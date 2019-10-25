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Uyuşturucu ticareti yapan doktor suçüstü yakalandı! Tabipler Odası sessiz

Aydın’da bir süredir polisin takibinde olan bir kadın hekim polisin yaptığı operasyon neticesinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan hassas terazi ile yakayı ele verdi. Her konuda siyasi mesajlar vermeyi ihmal etmeyen Tabipler Odası'nın bu rezalete sessiz kalması ise tepki çekiyor.

25 Ekim 2019 Cuma 10:07
Uyuşturucu ticareti yapan doktor suçüstü yakalandı! Tabipler Odası sessiz

Yaklaşık 3 yıldır Aydın Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev doktor Elif Ç.’nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri kadın doktoru takibe aldı.

Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde durduran narkotik ekipleri kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan doktor Elif Ç.’nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

‘Hastanede de soruşturma başlatıldı’

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olaydan sonra yapılan açıklamada “Olayı yakından takip ediyoruz. Adli sürecin işleyişini takip etmekteyiz. Kurumumuz tarafından idari soruşturma başlatıldı. Adli sürecin durumuna göre İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli adımları atacaktır. Hastanemiz ve sağlık camiamız için üzüntü verici bir durum” denildi.

Tabipler Odası nerede?

Öte yandan sağlıkla ilgili konular dışında her şeye dahil olmaya çalışan Tabipler Odası'ndan ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Gündelik siyasi konularla ilgili her şeyde hemen bir açıklama yapan Tabipler Odası'nın bu konuyla ilgili neden bir açıklama yapmadığı merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:07
  1. Aydın
  2. doktor
  3. uyuşturucu
  4. Nazilli Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

  • AlliAlli14 sa önce
    Tövbe tövbe
  • hsnhsn14 sa önce
    tabipler birliği bu kadın için olsa olsa takdirname verir. ama işte hükümet bu yapıları sendikal yapıya kavuşturması. tabipler birliği tüm doktorları temsil etmiyor ki zaten. chp nin arka bahçesi gibi çalışıyor
  • hasanhasan15 sa önce
    naapsın istifa mı etsin başkan
  • NihalNihal15 sa önce
    meslekten men edin zaten doktorada benzemiyor neye benzediğini herkes görüyor gitsin oralarda çalışsın
  • Ke-mal Ke-mal 16 sa önce
    Siz daha tabipler odasini kapatmadınız mı ? O zaman aglamayacaksınız !
  • Siyasi kavunSiyasi kavun16 sa önce
    Kadina siddet. Koşun kadına şiddet vaaar.Nerdesiniz bağıran ukalala tipler. Sizin melek ve masum diye gözümüze soktuğunuz kadınlar bir halt yedi mi sus pus kesiliyorsunuz. Amaciniz kadini korumak deģil toplumu bölmek çünkü. Kadinlar melek deģildir bunu kafaniza kazıyın.
  • hanzalahanzala16 sa önce
    ALLAH AŞKINA YETER YAHU TABİPLER ODASI MİMARLAR ODASI ÇEVRECİLERİŞ BANKASIEL ATILMA ZAMANI GELMEDİ Mİ İŞ BANKASI BİR PARTİNİN MALI GİBİ İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ARPALIK OLMUYOR MU ONLAR İÇİN DİĞER ODA VE ÇEVRECİLER PKK KADAR TEHLİKELİ VE MİLLETİN TEMELİNİKAZIYICILAR NE ZAMANA KADAR BEKLENECEK
  • Tata TongaTata Tonga16 sa önce
    ceza alırsa zaten doktorluktan şutlanır...
  • analetikanaletik16 sa önce
    terbiyesizler için böyle mesaj verilmez devlet operasyona devam etseydi o zaman demeçler verilebilirdi uyuşturucu işi sorun olmaz bu odalar işte bunun için şerefsiz oğlu şerefsizler
  • ALPERENALPEREN17 sa önce
    Bu odaların tek derdi İslam düşmanlığı. İslam düşmanlığı olduğu zaman hepsinin birden yaygara yaptığını görürsün.
  • tuğrultuğrul17 sa önce
    ŞarhoşTabip şifa dağıtacak öylemi? Tabipler Odası çıtın neden çıkmıyor çağdaş, layuk yobazlar.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 sa önce
    Bu Kadını Doktorluktan Atsınlar. Cezasını da Çeksin.
  • AliAli17 sa önce
    Kardeş ne yaparsanız yapın bu ülkede İslâm kardeşliğini getirmediğiniz sürece Anayasa Kur'an getirmediğiniz sürece Ulu Önder Liderimizi Hz.Muhammed örnek almadigimiz sürece bunlar normal şeyler çünkü bu ülkede İslâm birliği ve dediklerim yok İslam'ın olmadığı anayasada sen ne beklersin ki be ahmak ...

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