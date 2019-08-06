Doktor belediye başkanı köpek kısırlaştırmasını bizzat yaptı

Alaşehir Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için çalışma başlatılırken, ilk kısırlaştırma işlemini kendisi de doktor olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptı.

Alaşehir Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin kısırlaştırma işlemine başlandı. Alaşehir Hayvan Barınağında Alaşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler tarafından 15 sokak köpeği kısırlaştırıldı. Barınakta başlatılan kısırlaştırma programına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Öküzcüoğlu, ilk kısırlaştırma operasyonunu yaptı. Öte yandan kısırlaştırma programı için özel veteriner hekimlerinden de destek istendi. Kısırlaştırma işlemleriyle ilgili bilgi veren Başkan Öküzcüoğlu, "Bugünden itibaren sokak köpeklerinin kısırlaştırılması kampanyasını başlatıyoruz. Sokakta dolaşan hayvanlarımızın ortalama yaşları 3-4, bunların ömürlerinin de 6-7 yıl olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz bir sene içerisinde sokakta yaşayan hayvanlarımızın tamamını kısırlaştırmak. Sosyalleşmiş olan hayvanlarımızı bir haftalık tedavi ve bakımdan sonra, aldığımızyerlere bırakacağız. Sosyalleşmemiş olanları da tecrit altına alarak, sosyal ortama alıştıracağız. Sosyalleşmeyenleri barınağımızda kontrol altında tutacağız. Alaşehir’de yıllarca biriken bir yığılım var. Yaklaşık 4-5 bin civarında sokakta yaşayan köpeğimiz var. İnşallah 1,5 yıl içerisinde kulağına küpe takılmamış, kısırlaştırılmamış hiçbir sokak hayvanımız kalmayacak. İnşallah halının altına süpürülen bu sorunu da kökten çözeceğiz. Biraz sabır istiyoruz. Barınağımızda eksik olan alet edavatları da tamamladık, eksiğimiz kalmadı. Her gün ortalama 15 hayvan kısırlaştıracağız, boş zamanlarımda bende yardım edeceğim, ayrıca ilçemizde bulunan veteriner hekimlerden de boş zamanlarında destek isteyeceğiz" dedi.

Alaşehir Belediyesi Veteriner Hekimleri Hüseyin Somuncu ve Ali Can Uysal tarafından her gün ortalama 15 köpek kısırlaştırması yaparak, yaklaşık 1.5 yılda 4 bin civarında köpeğin kısırlaştırılması planlanıyor.