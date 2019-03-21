Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için hazırlanıyor

Katar, Doha metrosuyla 5 stadyumu birbirine bağlayarak, 2022 FIFA Dünya Kupası için ülkeye gelecek futbol severlere hizmet vermeye hazırlanıyor.

Doha'da Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 2020'de hizmete girecek metro projesi ile taraftarların toplu ulaşımını kolaylaştırması planlanıyor.

Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, yüzde 90 oranında tamamladığı metroyu turnuva için hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu şekilde seyircilerin yakın mesafedeki stadyumlar arasında bir saatlik yolculuk yaparak ulaşım sağlaması ve günde birden fazla maç izlemesi planlanıyor.

- Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro

Katar'ın en büyük altyapı projelerinden birisi olan metro, Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro olma özelliğini taşıyor.

Maçların yapılacağı iki stadyum arasındaki en uzun mesafe 56 kilometre ve en kısa mesafe 5,6 kilometre oluyor.

İki stadyum arasındaki mesafe en fazla bir saat süreceği için grup maçları sırasında ziyaretçilerin aynı günde birkaç maç seyretme imkanı oluşacak.

- 5 stadyuma doğrudan sefer

Katar Proje ve Eserler Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, taraftarlara çevre dostu ve ekonomik ulaşım sağlayacak Doha metrosu futbol severleri stadyumlara, otellere ve konaklama merkezlerine taşıyacak.

Başkentteki 5 stadyuma doğrudan sefer yapan sürücüsüz metro, 3 stadyuma ise başka araçlarla aktarma yapılarak ulaşım imkanı sağlayacak.

Turnuva süresince hızı saatte 100 kilometreye ulaşabilen 110 metro, her 86 saniyede bir sefer gerçekleştirecek.

- Kolay ve eğlenceli yolculuk

Katar Demiryolu Şirketi (Reyl) tarafından inşa edilen metro ağı sayesinde yolcuların kolay ve eğlenceli bir şekilde yolculuk yapmaları planlanıyor.

4 hat ve 37 duraktan oluşan metronun daha sonra genişletilerek, 2026 yılında 60 durağa ulaşması hedefleniyor.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.