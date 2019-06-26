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Doğuya sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde sağanak yağış bekleniyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
Doğuya sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve kuzey kesimleri ile Kars, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede gündüz sıcaklar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek, rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölgede gün içerisinde beklenen hava sıcaklıklarının ise Erzurum’da 30, Kars’ta 29, Ağrı’da 32, Erzincan’da 36 ve Ardahan’da 27 derece olması bekleniyor.


Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
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