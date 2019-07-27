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Doğuştan görme engelli öğretmenlerini gururlandırdı

Bursa Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesinden bu yıl mezun olan görme engelli 18 yaşındaki Muhammet Balcı, YKS sözel puan türünde 398'inci olarak büyük başarı elde etti - Muhammet Balcı: ''Hocalarımın ve okul arkadaşlarımın büyük desteği oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Onların desteği sayesinde bu noktaya geldim"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:37
Doğuştan görme engelli öğretmenlerini gururlandırdı

Doğuştan görme engelli 18 yaşındaki Muhammet Balcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde 398'inci olarak ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı. 

Bursa'da yaşayan doğuştan görme engelli Balcı, engeline rağmen okuma sevdasından asla vazgeçmedi. Azimli ve çalışkan bir öğrenci olan Balcı, ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımıyla YKS sınavına hazırlandı.

Bursa Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesinden bu yıl mezun olan Balcı, YKS'de sözel puan türünde 398'inci olarak büyük başarı gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesinde Tarih Bölümünde okumayı hedefleyen Balcı, lisans eğitiminin ardından akademisyen olmayı istiyor.

Balcı, doğuştan yüzde 80 görme engelli olduğunu söyledi.

Görme engelini okula başladığında fark ettiklerini belirten Balcı, şöyle devam etti:

''Buna rağmen eğitim hayatıma devam ettim. Hocalarımın ve okul arkadaşlarımın büyük desteği oldu. Görme engelim olduğu için bana birebir ders verdiler. Okuldaki arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Test kitaplarımdan bana soruları okuyup çözmeme yardımcı oluyorlardı. Arkadaşlarım bana yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyorlardı. Onlara teşekkür ediyorum. Onların desteği sayesinde bu noktaya geldim.''

''Derece elde edince çok mutlu oldum''

Balcı, uzun ve zor bir çalışmanın ardından bu başarıyı elde ettiğini anlatarak, "Eylül'de okul başladığında çok büyük bir hedefim yoktu. Görme engelli olduğum için baya zorlanacağımı düşündüm. Ama öğretmenlerim bana çalışmamı, yapabileceğimi söyledi. Ancak akılda tutmak ve dinleyerek çalışmak baya zor oluyor. Gerçekten zor ama isteyince oluyor. Derece elde edince çok mutlu oldum. Bu sonucu beklemiyordum.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Tarihi küçüklüğünden beri sevdiğini dile getiren Balcı, ''Hedefim Boğaziçi Üniversitesinde tarih okumak. Akademisyen olarak da üniversitede kalmayı hedefliyorum.'' dedi.

''Öğrencimizin güzel bir çalışma azmi vardı''

Bursa Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muhsin Göker ise öğrencileriyle gurur duyduklarını belirtti.

Muhammet Balcı'nın güzel bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, ''Okulumuz adına da güzel bir başarı. Öğrencimizin güzel bir çalışma azmi vardı. Devamlı ve düzenli bir çalışma temposu tutturdu. Bu şekilde de çalışarak kazandı. Her şey çalışmayla mümkün.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:37
  1. Bursa Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi
  2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  3. Boğaziçi Üniversitesi
  4. akademisyen

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