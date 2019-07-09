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Doğuştan engelli olan çocuk yardım bekliyor

Şanlıurfa’da doğuştan engelli olan çocuk, yeterli terapi ve doğal ihtiyaçlarını kendisi temin edebilmesi için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

09 Temmuz 2019 Salı 17:27
Doğuştan engelli olan çocuk yardım bekliyor

Şanlıurfa’da doğuştan engelli olan çocuk, yeterli terapi ve doğal ihtiyaçlarını kendisi temin edebilmesi için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.


Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Mustafa Okur doğuştan engelli olduğundan dolayı doğal ihtiyaçlarını kendinin temin edebilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyor. Yüzde 58 engelli olan Okur, hayatı boyunca fizik tedavi göreceği için kendisine destek amacıyla yardım bekliyor.


“Çocuğumun bütün insani ihtiyaçlarını karşılıyorum”


Çocuğunun doğuştan engelli olduğunu dile getiren anne Emine Okur, “Çocuğum bütün ihtiyaçlarını ben yapıyorum. Çocuğum kendisi bir şey yapamıyor. Mustafa’nın banyosunu, lavabo, giysi, yemeğini gibi ihtiyaçlarını ben yapıyorum. Çocuğum ömür boyu fizik tedavi göreceği için bizimde maddi açıdan sıkıntılarımız olduğu için, hayırseverlerden destek bekliyoruz. Mustafa 10 yıl boyunca yatalaktı, ayağa kalkamıyordu. Çocuğum daha sonra yavaş yavaş yürümeye, konuşmaya başladı. Çocuğum fiziki yapısı olarak sağ tarafı elverişli kullanamıyor. Mustafa okula giderken bir öğretmen yardımcı oluyor. Fizik tedaviye servisle gidip geliyoruz. Çocuğum yüzde 58 engeli raporu var. Maddi durumumuz iyi olmadığı için yardım bekliyoruz” dedi.


Doğuştan engelli olan Mustafa Okur da, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yardıma ihtiyacının olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:27
  1. doğa

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