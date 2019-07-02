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Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı

UNESCO, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'ni ve "Hac Yolu"nu restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkardı

02 Temmuz 2019 Salı 20:23
Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Nativity) Kilisesi, tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), tehlike altındaki dünya mirası listesini güncelledi.

UNESCO, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Nativity) Kilisesi'ni ve ''Hac Yolu''nu (Pilgrimage Route) restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkardı.

Doğuş Kilisesi, Hıristiyanların en kutsal mekanlarından biri kabul ediliyor.

Kilise, yüzyıllar boyunca Hristiyan Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasında da bir rekabete neden olmuştu. Doğuş Kilisesi'nin anahtarını elinde bulundurup kapıyı açma yetkisi, 1520'lerde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Katolik papazlara verilmişti. Yetki, 1630'larda Rum Ortodokslara devredilmiş ve kilisenin kapısını 1850'lere kadar her sabah Ortodokslar açmıştı.

Rusya ve Fransa'nın, 1850'lerde Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerinde koruyuculuk talepleri iki mezhebi karşı karşıya getirmişti. Bu çekişmeye, Sultan Abdülmecid Han çıkardığı bir ferman ile son vermişti.

Fermanla 1852'de kilisenin kapısındaki kilit değiştirilmiş ve anahtarın papazlarda değil, Beytullahim'in önde gelen bir Müslüman ailesinde, Hüseyniler'de bulunması emredilmişti.

Yaklaşık 150 sene Doğuş Kilisesi bu Müslüman ailenin mensuplarınca açılmıştı. İsrail ordusunun, 2002 yılında kiliseyi kuşatmasının ardından, Kudüs Rum Patriği tarafından kilit değiştirilerek, bu gelenek sona erdirilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:23
  1. Doğuş (Nativity) Kilisesi
  2. Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi
  3. UNESCO

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