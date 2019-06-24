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Doğu’nun kolası ’meyan şerbeti’

Serinletici ve ferahlatıcı özelliği bulunan meyan şerbeti Malatya’da kola niyetine içiliyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Doğu’nun kolası ’meyan şerbeti’

Serinletici ve ferahlatıcı özelliği bulunan meyan şerbeti Malatya’da kola niyetine içiliyor.


Hava sıcaklıklarının 35 dereceye dayandığı kentte vatandaşlar sıcakların etkisini azaltmak için soğuk içecek tüketimini artırdı. Asitli ve sağlığa zararlı içeceklerden uzak durmak isteyenlerin ilk tercihi ise sadece meyan bitkisinin suyundan elde edilen ve hiçbir katkı maddesi içermeyen meyan şerbeti oluyor. Özellikle yaşlıların ilgisini çeken meyan şerbeti kendine has tadı, rengi ve köpüğüyle vatandaşların vazgeçemediği içeceklerin başında yer alıyor.


Malatya’da 8 yıldır meyan şerbeti satan Harun Sarışık, meyan kökünün tamamen doğal olduğunu ifade ederek “Hiçbir karışım bulunmayan meyan kökü mide, taş, tansiyon, şeker, akciğer ve solunuma birebirdir. Aynı zamanda midede oluşan yara, kastrit, ülser gibi hastalıkların hepsini söker atar” dedi.


Meyan şerbetinin bardağının 1 TL’den satıldığını kaydeden Sarışık,“İnsanlar ilk içtiklerinde tadı hoşuna gitmiyor ve içemeye biliyorlar. Ama bir iki dakika sonra damağa karıştı mı içtikçe hoşlarına gidiyor” ifadelerini kullandı.


Babasının 30 yıldır yaptığı bu mesleği devam ettirdiğini kendisinin de bu işi yapacağını kaydeden Emrah Bayrak ise “Bu özellikle midenin dostudur. Sabahları aç karna içeceksin ondan sonra sindirimi kolaylaştırıyor. Mideye, böbreğe, idrara, tansiyona, şekere, taşa ve kuma birebirdir. 32 derde derman bunu internetten de araştırıp bakabilirler. Çok faydalı bir içecektir bunu biz kendi halkımıza içmelerini tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.


Meyan şerbetinin yapımından da bahseden Bayrak, “Meyan kökünü suda bekletiyoruz 2 veya 3 saat bekliyor sonra tülbentle süzüyoruz ondan sonra belimizde olan kaba aktarıyoruz sonrada buz koyuyoruz içine eğer buz koymayıp buzdolabına korsak normal meyve suyu gibi olur. İçine buz korsak eğer soğuk kalma şansı oluyor. Hem buz hem de meyan kökü biterse eğer şişelerle aktarıyoruz. Normal kıvamını aldıktan sonra burada satışa hazırlıyoruz. Yeni içecek insanlar tek seferde içerse tadını alabiliyor. Ondan sonra bir iki dakika sonra ağızda güzel bir aroma bırakıyor. Doğaldır tamamen içinde şeker gıda takviyesi falan yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
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