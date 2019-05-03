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Doğu’nun Işığı ile HKÜ’de Ayıntap Sanat Günleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve HN Art Consultancytarafından ortaklaşa düzenlenen Gaziantep Kültür ve Sanat Günleri; Ömer Asım Kültür Merkezi, Tarihi Hamam Müzesi ve bir dönem kervansaray olarak kullanılan Hışvahan’da sanatseverleri ağırladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:32
Doğu’nun Işığı ile HKÜ’de Ayıntap Sanat Günleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve HN Art Consultancytarafından ortaklaşa düzenlenen Gaziantep Kültür ve Sanat Günleri; Ömer Asım Kültür Merkezi, Tarihi Hamam Müzesi ve bir dönem kervansaray olarak kullanılan Hışvahan’da sanatseverleri ağırladı. Doğu’nun Işığı teması ile düzenlenen ‘’Ayıntap Sanat Festivali Sanat Konuşmaları’’na ise HKÜ ev sahipliği yaptı.


Ömer Asım Kültür Merkezinde ‘‘Yorganlar Fora’’ sergisi ile başlayan sanat günlerinin ilk etkinliğine:Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, ressam Ahmet Güneştekin, Habertürk program sunucusu Veyis Ateş, küratörler ve sanatseverler katıldı. Serginin ardından, Tarihi Hamam Müzesi ve bir zamanlar kervansaray olarak kullanılan Hışvahan sanatseverleri ağırladı.


‘‘Sanatı Tüm Gücümüzle Destekliyoruz’’


Gaziantep Kültür ve Sanat Günleri hakkında konuşan ve kültürel mirasın böyle bir etkinlikle gün yüzüne çıkarılmasının Gaziantep için önemli olduğunu dile getiren HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen: ‘‘Genç sanatçılarımıza ait değişik bir sergi, bu genç sanatçılarımız, yerelden kopmayan, yerel unsurları ön plana çıkaran bir anlayışla bu sergiye dahil oldular. Sanatçılarımızın içerisinde bizi dünyaya tanıtan Ahmet Güneştekin var. Biz üniversite olarak, bu sanatsal etkinliğe tüm gücümüzle destek veriyoruz’’ dedi.


Sanatseverleri Gaziantep’te bir araya getiren ve birçok sergi ve sanatçıyı ağırlayan Gaziantep Kültür ve Sanat Festivalinin ikinci gününe, HKÜ ev sahipliği yaptı. Gaziantep’in kültürel mirasını gün yüzüne çıkaran ve geçmiş değerleri günümüz modernliğiyle birleştirmeyi amaçlayan festival kapsamında;HKÜ Öğretim Üyeleri Mehmet Vanlıoğlu ve Batu Duru, Ayıntap Sanat Festivali Küratörleri Hayrü Nisa Taşyar ve Ayşe Jaber, sanat konuştu. HKÜ öğrencileri ile bir araya gelen konuşmacılar, sanata dair merak edilenleri sanatseverlere anlattı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:32
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