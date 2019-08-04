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Doğunun gizli denizi Hazar’da hafta sonu yoğunluğu

Son günlerde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Doğu’nun gizli denizi olarak bilinen Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’ne akın etti.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:22
Doğunun gizli denizi Hazar’da hafta sonu yoğunluğu

Son günlerde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Doğu’nun gizli denizi olarak bilinen Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’ne akın etti.


Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğradı. Özellikle Elazığ dışında Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin başta olmak üzere denizsiz kentlerde yaşayanlar Hazar Gölü’nü tercih ediyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanlarıyla da tatilciler tarafından tercih ediliyor.Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilciler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanabiliyor.


Diyarbakır’dan ailesi ile gelen Ercan Adıyaman, “Diyarbakır bu sene çok sıcak. 3-4 gündür son dönemlerin en sıcak günleri yaşanıyor. Biz de buraya geldik. Serin göl güzel. Temiz ve güzel tesis. Ailece eğleniyoruz, geziyoruz, dinleniyoruz ve yüzüyoruz” dedi.


Malatya’dan geldiklerini dile getiren Sefa Fırat ise “Aşırı sıcaklardan kaçtık. En yakın deniz neresi Sivrice’de var diye geldik. Güzel beğendik. Yine haftaya geleceğiz. Ailecek geldik. Serinliyoruz. Malatya’da 2 gündür aşırı sıcak vardı. Televizyonda da bakıyoruz herkes denize gidiyoruz. Yoldaçocukla çekilmediği için Sivrice’ye geldik” diye konuştu.


Elazığ’da havanın bir haftadır çok sıcak olduğunu ifade eden vatandaşlar da, “Buraya iş arkadaşlarımızla beraber geldik. Güzel bir imkan. Suya giriyoruz ve serinliyoruz. Çevre illerde gelen arkadaşlarımız da var. Bingöl, Diyarbakır ve Malatya’dan gelenler var. Elazığ için güzel bir imkan. Biz buraya doğunun denizi diyoruz. İzmir’deki, İstanbul’daki neyse bizim için burası öyle. Günübirlik gelinebilen yer” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:22
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