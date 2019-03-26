"Doğu'nun Çukurovası" üzümlerine kavuşuyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Coğrafi konumu ve iklim şartları nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır'da, yıllar önce üretimi durdurulduğu için türleri kaybolmaya yüz tutan üzümler yeniden yetiştirilmeye başlandı.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesince 5 yıldır yürütülen proje kapsamında, geçmişte Iğdır'da ekilen üzüm türlerinin yeniden üretilmesi için sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

İklim şartları dolayısıyla birçok sebze, meyve ve hububat türünün yetiştirilmesine olanak bulunan Iğdır'da, geçmişte bölgede üretilen 11 üzüm türünün yeniden ekimi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede yörenin farklı noktalarından toplanan el-hakkı, askeri, inek emceği, kırmızı kişmişi, beyaz kişmişi, miskal, erkek miskalı, haçabaş, kuzu kuyruğu, yezandayı ve kerim gandi üzümlerinin fideleri, Iğdır Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda dikildi.

Üzümlerin burada başarıyla yetiştirilmesinin ardından Özdemir köyündeki çiftçi Hüseyin Güneş'in arazisine de bu üzümler dikilerek üretime geçildi.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Peral Eyduran, çok fazla genetik kayba uğrayan Iğdır üzümlerinin yeniden kazanılması için çalıştıklarını söyledi.

- "Çiftçiyi destekleme amacındayız"



Geçmişte Iğdır'ın üzümle de anıldığını belirten Eyduran, "Geçen yıllarda bu türler kaybolmaya yüz tutmuş. Amacımız kaybolmaya yüz tutmuş üzüm çeşitlerini yeniden hayata kazandırmaktır. Çiftçimizi de bu manada harekete geçirmeye, yörede bağcılığı canlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Eyduran, geçmiş yıllarda Iğdır'da bağcılığın çok büyük boyutta yapıldığını aktararak, "Şu anda Iğdır'da üzüm üretimi çok yaygın değil. Bu manada çiftçiyi destekleme amacındayız. Çalışmalarımızda amacımız, genetik kayıpları engellemeye çalışıyoruz. Burada doğal olarak yetişen kırmızı kişmişi, beyaz kişmişi, el-hakkı gibi çok güzel üzüm çeşitleri var. Bunları yetiştirip, geliştirip bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz." diye konuştu.

- "Bu çalışma bölge tarımı için umut ışığı olabilir."

Arazisinde üzüm yetiştiriciliğine başlayan çiftçi Hüseyin Güneş de 1970'li yıllarda Iğdır'daki tarım arazilerinin neredeyse yarısında üzüm üretimi yapıldığını ve üretimin 1970'lerin sonuna doğru durduğunu söyledi.

Iğdır Üniversitesince üzümün yeniden yöreye kazandırıldığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Bugün bahçelerde çok az üzüm salkımları var. Üniversitenin başlattığı projeye destek vermek ve üzüm bağını oluşturmak için başvuruda bulundum. Bağcılığın geliştirilmesi için köylülere tavsiyelerde bulunacağım. Bu çalışma bölge tarımı için umut ışığı olabilir. Iğdır'da birçok meyve yetişiyor, inşallah Iğdır'da üzüm yetiştiriciliğini de çoğaltarak ekonomimize kazandıracağız."