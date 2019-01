Doğu'nun ambulans helikopteri adeta "arı" gibi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çevre illere de destek veren ve bu alanda tercih edilen Erzurum'da 11 yıl önce faaliyete başlayıp 7 ildeki hastalara hizmet götüren ambulans helikopter, geçen yıl 146 uçuşla bu alanda Türkiye birincisi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" kapsamında 25 Kasım 2008'de Erzurum'da hizmete soktuğu ambulans helikopterin dağ tepe, kar kış, ilçe bayır demeden zorlu arazilere inerek, şifa bekleyen hastalara umut olduğu belirtildi.

Kuzeydoğu Doğu Anadolu Bölgesi'nin "sağlık başkenti" Erzurum'da ambulans helikopterin 11 yıl önce hizmete başladığı anımsatılan açıklamada, helikopterin bölgedeki 7 kentteki hastalara hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde hizmet veren ambulans helikopterin, 2018'de hastalar için 146 kez havalanarak, bu uçuş sayısı ile Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.

Geçen yıl Erzurum'da 24'ü Hınıs, 50'si diğer ilçelerden olmak üzere 74 hastanın ambulans helikopterle Acil Komuta Merkezi elemanlarınca il merkezine getirildiği aktarılan açıklamada, Kars'tan 33, Iğdır'dan 18, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Van ve Elazığ'dan ise 21 hastanın ambulans helikopterle Erzurum'daki hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir, özellikle zaman açısından önem arz eden vakalarda kullanılan ambulans helikopterle adeta saniyelerle yarışarak hastalara ulaştıklarını kaydetti.

- "Ambulans helikopter mükemmel hizmet"

Hasta ve hasta yakınlarının dualarını almalarının yaptıkları hizmette şevklerini artırdığını aktaran Bedir, "Özellikle kalp krizi, beyin kanaması, travma ve yeni doğan vakaları acil müdahale gerektiriyor ve ambulans helikopter bu manada mükemmel hizmet." ifadesini kullandı.

Dr. Gürsel Bedir, gerek hava ambulansı, gerekse zorlu kış şartlarının vazgeçilmezi olan snowtrack ve paletli ambulanslar ile de her türlü iklim koşullarında hastalara ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin bize sağladığı bu imkanlarla şifa bekleyen hastalarımızın yardımına giderek, onları en güvenilir şekilde hastanelerimize nakledip tedavilerini sağlıyoruz. Hava ambulansımızla geçen yıl yaptığımız 146 uçuş sayısıyla Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gecesini gündüzüne katan vefakar sağlık çalışanlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Can kurtarmak adına evlerinden uzakta her türlü zorlu kış şartlarında görevlerini layıkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."