0553 313 94 23

Doğu'nun ambulans helikopteri adeta "arı" gibi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere de hizmet veren ve Erzurum'da 11 yıl önce faaliyete başlayan ambulans helikopter, geçen yıl 146 kez havalanarak bu alanda Türkiye birincisi oldu- İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir:"Özellikle kalp krizi, beyin kanaması, travma ve yeni doğan vakaları acil müdahale gerektiriyor ve ambulans helikopter bu manada mükemmel hizmet"

08 Ocak 2019 Salı 11:57
Doğu'nun ambulans helikopteri adeta "arı" gibi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çevre illere de destek veren ve bu alanda tercih edilen Erzurum'da 11 yıl önce faaliyete başlayıp 7 ildeki hastalara hizmet götüren ambulans helikopter, geçen yıl 146 uçuşla bu alanda Türkiye birincisi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" kapsamında 25 Kasım 2008'de Erzurum'da hizmete soktuğu ambulans helikopterin dağ tepe, kar kış, ilçe bayır demeden zorlu arazilere inerek, şifa bekleyen hastalara umut olduğu belirtildi.

Kuzeydoğu Doğu Anadolu Bölgesi'nin "sağlık başkenti" Erzurum'da ambulans helikopterin 11 yıl önce hizmete başladığı anımsatılan açıklamada, helikopterin bölgedeki 7 kentteki hastalara hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde hizmet veren ambulans helikopterin, 2018'de hastalar için 146 kez havalanarak, bu uçuş sayısı ile Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.

Geçen yıl Erzurum'da 24'ü Hınıs, 50'si diğer ilçelerden olmak üzere 74 hastanın ambulans helikopterle Acil Komuta Merkezi elemanlarınca il merkezine getirildiği aktarılan açıklamada, Kars'tan 33, Iğdır'dan 18, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Van ve Elazığ'dan ise 21 hastanın ambulans helikopterle Erzurum'daki hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir, özellikle zaman açısından önem arz eden vakalarda kullanılan ambulans helikopterle adeta saniyelerle yarışarak hastalara ulaştıklarını kaydetti.

- "Ambulans helikopter mükemmel hizmet"

Hasta ve hasta yakınlarının dualarını almalarının yaptıkları hizmette şevklerini artırdığını aktaran Bedir, "Özellikle kalp krizi, beyin kanaması, travma ve yeni doğan vakaları acil müdahale gerektiriyor ve ambulans helikopter bu manada mükemmel hizmet." ifadesini kullandı.

Dr. Gürsel Bedir, gerek hava ambulansı, gerekse zorlu kış şartlarının vazgeçilmezi olan snowtrack ve paletli ambulanslar ile de her türlü iklim koşullarında hastalara ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin bize sağladığı bu imkanlarla şifa bekleyen hastalarımızın yardımına giderek, onları en güvenilir şekilde hastanelerimize nakledip tedavilerini sağlıyoruz. Hava ambulansımızla geçen yıl yaptığımız 146 uçuş sayısıyla Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gecesini gündüzüne katan vefakar sağlık çalışanlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Can kurtarmak adına evlerinden uzakta her türlü zorlu kış şartlarında görevlerini layıkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:57
  1. Erzurum
  2. helikopter
  3. helikopter ambulans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlana Müzesi kendi rekorunu kırdı
    1. Mevlana Müzesi kendi rekorunu kırdı
    2. Kayseri'de sahte evrak operasyonu
    3. C. Başkanlığı'ndan Cumhuriyet'ye..
    4. Hürkuş göreve hazır! Türkiye'nin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de,..
    6. Elektrik faturalarını devlet mi..
    7. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
    8. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında..
    10. Kimya sektöründen 17,4 milyar dolar..
    11. Avustralya Açık'ta Cem İlkel elemelere..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman..
    13. FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında
    14. Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ..
    15. Iraklı milletvekillerinden "İsrail..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
    17. İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı
    18. Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton..
    19. "Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...