0553 313 94 23

Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel Anma Yılı Açılış Konseri

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:58
Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel Anma Yılı Açılış Konseri

ANKARA (AA) - Başkentte, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Avaz iş birliğinde, "Doğumunun 125'inci yılında Aşık Veysel Anma Yılı Açılış Konseri" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasındaki (CSO) etkinliğe, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra çok sayıda diplomatik temsilci ile Türk Cumhuriyetlerinden davetliler katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk dünyasının sahip olduğu köklü müzik geleneğiyle, dünya müzik hazinesine büyük katkılar sağlayan pek çok sanatçı yetiştirdiğini söyledi.

Düsen Kaseinov, Türk dünyasının kültür ve sanat yaşamına ölümsüz eserler armağan eden saygın şahsiyetlerini kamuoyuna tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yılları ilan eden TÜRKSOY'un, 2019 yılını büyük Azerbaycanlı şair İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650'nci yılı münasebetiyle "Nesimi'yi Anma Yılı" ve ünlü Ozan Aşık Veysel'in doğumunun 125'inci yılı münasebetiyle "Aşık Veysel Anma Yılı" olarak ilan ettiğini ifade etti.

Anma yılları uygulamasıyla pek çok önemli şahsı andıklarını kaydeden Kaseinov, "Aşık Veysel, bu kişiler arasında dikkati çeken, dünya gözüyle göremediklerini gönül gözüyle görmüş ve aktarmış bir halk ozanıdır. Onun nasıl bir insan olduğunu dizelerine bakarak anlamak mümkündür. O sadece bir ozan değil aynı zamanda bir filozoftur." dedi.

Kaseinov, "Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa" diyen Aşık Veysel'in şiirlerinde aşkın en saf halini ve doğa sevgisini bulabilmenin mümkün olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY olarak her daim Türk dünyası ve ortak kültürüne hizmet için çalıştıklarını belirten Düsen Kaseinov, kendilerine verilen destekle çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Açılış konseri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Başkurdistan, Tataristan, Özbekistan, Moğolistan ve Türkiye'den 40'dan fazla sanatçının katılımıyla yapılırken, sanatçılar dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Konserde sahne alan Türk dünyasının genç sanatçıları ise Aşık Veysel'in eserlerini yeni yorumlarla seslendirmenin yanı sıra birçok eserin prömiyerini de sergiledi.

Öte yandan, CSO'da "Renklerdeki Işık Aşık Veysel" isimli sergi de ziyarete açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:58
  1. CSO
  2. Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel Anma Yılı Açılış Konseri
  3. türksoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında paylaşınca seyredenler şaşırdı
    1. Canlı yayında paylaşınca seyredenler..
    2. Türk kadın doktora Victress Ödülü
    3. "Kimse burada beraberliğe..
    4. Elektrik kontağından alev aldı
    5. Sigarasını ve cep telefonunu..
    6. Dr. Aydın 'edep'in dinimizdeki önemini..
    7. UMH'den Trablus'ta ateşkes için Hafter..
    8. Şanlıurfa’da 40 bin metre balık ağı..
    9. Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel..
    10. Konya'da Suriyeli gencin bıçaklanması
    11. Aksaray'da tırın çarptığı genç..
    12. İzmir’deki feci kazada hayatını..
    13. "Bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde..
    14. Bayburt Üniversitesi Uluslararası Dede..
    15. Manisa’da Serkan Kaya rüzgarı
    16. Karnın sol tarafında ağrı varsa hangi..
    17. Şanlıurfa’da mobilya mağazasında çıkan..
    18. 5 aylık hamile kadın intihar etti
    19. Fenerbahçe'den sert 'hakem'..
    20. Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri..
    21. İngiliz fotoğraf sanatçısı nasıl..
    22. Sultanbeyli'de yangın
    23. Kemik Erimesine (Osteoporoz) hangi..
    24. Bandırmalı üretici Bilecik’te kaza..
    25. Trabzonspor'dan Volkan'a çok sert..
    26. Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri..
    27. Basketbol: Toplu sonuç
    28. Maçın ardından
    29. Volkan Demirel çıldırdı: Onu otobüsten..
    30. İsrail güçlerinin yaraladığı..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!