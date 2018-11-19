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Doğumundan 11 yıl öncesine ait çıkan evlilik kaydı düzeltildi

Bursa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, evli ve 2 çocuk sahibi kadının, nüfus kayıt örneğinde doğumundan 11 yıl önce başka biriyle evlilik yaptığına dair yanlış kaydı düzeltti- Avukat Fırat Karayaka: - "Kayıt düzeltilmesine rağmen müvekkilimin bir süre de olsa hatalı görünen kayıttan dolayı yasal yükümlülüğü olmasın diye hukuki süreci devam ettireceğiz"

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:44
Doğumundan 11 yıl öncesine ait çıkan evlilik kaydı düzeltildi

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da evli ve 2 çocuk sahibi kadının, nüfus kayıt örneğinde doğumundan 11 yıl önce başka biriyle evlilik yaptığına dair yanlış kayıt, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce düzeltildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün talimatıyla devreye giren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yurdanur Asa, kaydı incelettirerek düzeltilmesini sağladı.

Müdürlük yetkilileri, Anadolu Ajansının haberinin ardından hatayı tespit ettiklerini ve hemen başlatılan çalışma neticesinde yanlışlığın giderildiğini bildirdi.

- "Hukuki süreci devam ettireceğiz"

H.K'nin avukatı Fırat Karayaka da AA muhabirine, "Olayın medyaya yansıması üzerine yetkili kurum devreye girerek, hatalı kaydı düzelttiğini bize bildirdi. Kayıt düzeltilmesine rağmen müvekkilimin bir süre de olsa hatalı görünen kayıttan dolayı yasal yükümlülüğü olmasın diye hukuki süreci devam ettireceğiz. Bunu mahkeme kararının elimizde bulunması için sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Bursa'da yaşayan 47 yaşındaki H.K, bir süre önce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek bir devlet dairesine verilmek üzere nüfus kayıt örneği almıştı. Kayıtlarda hatalı bilgiler yer aldığını fark eden H.K, bu durumun düzeltilmesi için avukatı aracılığıyla yargıya başvurmuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:44
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