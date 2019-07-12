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"Doğum tarihim 15 Temmuz 2016"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki kavşağın bombalanması sonucu gazi olan Levent Yücel, her güne 15 Temmuz'u hatırlayarak başladığını, hayatını vatana ve bayrağa adadığını anlattı- Gazi Yücel:- "15 Temmuz'u hatırlamadığım bir günüm yok. Yaşım 45 ama kendimi 3 yaşında görüyorum. Doğum tarihim 15 Temmuz 2016. Üç yaşında gibiyim, geçmişim silindi"- "15 Temmuz'un seneidevriyesinde acılarımız yine depreşmeye başladı. İnşallah bu alçaklar hak ettikleri cezaları alırlar, bir nebze de olsa içimiz soğur"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:10
"Doğum tarihim 15 Temmuz 2016"

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle gazi olan Levent Yücel, "15 Temmuz'u hatırlamadığım bir günüm yoktur. Benim yaşım 45 ama kendimi 3 yaşında görüyorum. Doğum tarihim 15 Temmuz 2016. Üç yaşında gibiyim, geçmişim silindi." dedi.

Gazi Levent Yücel, FETÖ'nün darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını, AA muhabirine anlattı. Yücel, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini, FETÖ'cülere karşı mücadelelerinin sabaha kadar devam ettiğini söyledi.

Sabaha karşı atılan bomba sonucu arkadaşıyla ağır yaralandıklarını anlatan Yücel, kopma noktasına gelen bacaklarının tedavisinin devam ettiğini, yüzde 50 engelli raporu bulunduğunu belirtti.

Yücel, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'un seneidevriyesinde acılarımız yine depreşmeye başladı. İnşallah bu alçaklar hak ettikleri cezaları alırlar, bir nebze de olsa içimiz soğur. Ağrı çekmediğim gün yok ama buna alıştım, umursamıyorum. 15 Temmuz'u hatırlamadığım bir günüm yoktur. Psikolojik anlamda bizi çok yıprattı. Benim yaşım 45 ama kendimi 3 yaşında görüyorum. Doğum tarihim 15 Temmuz 2016. Üç yaşında gibiyim, geçmişim silindi. Bu alçaklar inşallah hak ettikleri cezayı alır. 251 şehidimiz var, onlara her gün üzülüyoruz. Binlerce gazimiz hala acı çekiyor. Çok şükür iyiyiz. Allah devletimize zeval vermesin, böyle acıları bir daha yaşatmasın."

- "Keşke şehitlik makamına erişseydik"

15 Temmuz öncesi Ankara'da tanınan bir esnaf olduğunu aktaran Yücel, 15 Temmuz'dan önceki hayatının silindiğini, emekli olduğunu ve artık ticaretle uğraşmak istemediğini söyledi.

Yücel, "Çocuklarımla yaşam mücadelesine devam ediyorum. İşimiz, gücümüz 15 Temmuz oldu." dedi.

Gaziliğin bir şeref olduğunu dile getiren Yücel, duygularını şöyle ifade etti:

"Keşke şehitlik makamına erişseydik. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Çocuklarımdan 'asker, polis olacağım' diyen var. Hayat bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımızı vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek zorundayız. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. 15 Temmuz sonrası arkadaşlarla beraber 'bu dava burada bitmesin' dedik, federasyonlaştık. Şimdi şehit yakınları ve gazilerin sivil oluşumu olarak devam ediyoruz. Gençlerimizi bilinçlendirebilirsek ne mutlu. Kendimizi memlekete, vatana, bayrağa adadık. Bundan sonraki hayatımız da böyle devam edecek. Son nefesimize kadar bunun mücadelesini vereceğiz."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:10
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. FETÖ
  3. Levent Yücel

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