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Doğum parası nasıl alınır? Süt parası alma şartı nedir ve Doğum parası için nereye başvurulur?

Devlet, sosyal devlet olma özelliği gereği yeni doğan çocuk için anne ve babalara doğum parası yapmakta. Peki doğum parası nasıl alınır? Doğum parası almak için nereye başvurulmalı? Doğum-süt parası için gerekli evraklar neler?

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:01
Doğum parası nasıl alınır? Süt parası alma şartı nedir ve Doğum parası için nereye başvurulur?

Devlet, sosyal devlet olma özelliği gereği yeni doğan çocuk için anne ve babalara doğum parası yapmakta. Peki doğum parası nasıl alınır? Doğum parası almak için nereye başvurulmalı? Doğum-süt parası için gerekli evraklar neler?

AK Parti iktidarı genç nüfusu teşvik etmek ve anne ve babalara bir nebzede olsa destek sağlamak için anne ve babalara önemli bir yardım teşvikinde bulundu. Genç nüfusun çoğalması amacıyla anne ve baba adaylarına teşvik amacıyla doğum parası, süt parası almasının yolu açıldı. Evlat sahibi olan anne ve babaların sevincine bir devlet de ortak olarak doğum parası yardımında bulunmakta. Devlet çocuk başına ne kadar doğum parası vermekte?, Kimler doğum yardımı alabilir? Doğum yardımı alabilmek için nereye başvurulmalı? Doğum parası hangi hesaba yatacak gibi sorularının cevabını haberimizde okuyabilirsiniz.

DOĞUM PARASI ALMA ŞARTI

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor.  Kadına 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk ta 400, üçüncü çocukta 600 TL doğum yardımı yapılır.

 KİMLER DOĞUM YARDIMI ALABİLİR?

Doğum yardımından Türk vatandaşları ve mavi kartlılar yararlanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanılabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından yararlanılabilir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR ?

Yardım için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvuru yaparken yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı yanınızda olmalı. Anne ya da baba çocuğun TC kimlik numarasıyla isterse Aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:01
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