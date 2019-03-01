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Doğum öncesi bakım alanında Avrupa’da staj yaptılar

Eskişehir Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Doğum Öncesi Bakım Staj Hareketliliği Projesi” kapsamında Portekiz’de eğitim aldı.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Doğum öncesi bakım alanında Avrupa’da staj yaptılar

Eskişehir Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Doğum Öncesi Bakım Staj Hareketliliği Projesi” kapsamında Portekiz’de eğitim aldı.



Öğrencilerinin aldıkları eğitimleri Avrupa düzeyinde pekiştirmeyi hedefleyen Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği 2018 Teklif Çağrısı döneminde hazırladığı proje destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda 8 Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencisi ile 1 öğretmen Portekiz’e gitti. Öğrenciler, Braga’da bulunan Santa Casa da Misericrdia Esposende Hastanesinde doğum öncesi bakım, gebelikte beslenme, yapılacak egzersizler, ilaç kullanımı, bulantı ve kusma halleri, tarama testlerinin yapılması, erken doğum psikolojisinin yanı sıra bebeğin ilk yeni doğan banyosunun yapılması, ilk emzirme, alt temizliği gibi eğitimler alarak beceri kazandı. Ayrıca boş zamanlarında Avrupa Birliği kültürü, Portekiz kültürünü yakından tanımak için etkinliklere katılan öğrenciler, temel düzeyde İngilizce ve Portekizce dil becerisi kazandı. Öğrencilerin mesleki becerileri Europass ve sertifika ile belgelendi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. kültür
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