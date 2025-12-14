  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

CHP’nin skandal flamalarına Ayşe Böhürler’den sert tepki: "Özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi Oldular" Bayram coşkusuna ‘Kayeri’ gölgesi

Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor

AK Parti Kayseri Teşkilatı'ndan sert tepki: Biz doğruya ‘doğru’ deriz! Siz yanlışa kılıf ararsınız

Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

Faşist Wilders’ten Sığınmacı Karşıtı Gövde Gösterisi

Galatasaray Antalya deplasmanında rahat kazandı

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!
Sağlık Doğum izninde yeni düzenleme yolda! Bakan Göktaş duyurdu
Sağlık

Doğum izninde yeni düzenleme yolda! Bakan Göktaş duyurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğum izninde yeni düzenleme yolda! Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, mevcut 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının gündemde olduğunu belirterek, bu konuda geçtiğimiz hafta AK Parti Grubu ile istişare yapıldığını ifade etti. Göktaş, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte düzenlemenin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." yanıtını verdi.

Kırgızistan'da sağlık krizi!
Kırgızistan'da sağlık krizi!

Dünya

Kırgızistan'da sağlık krizi!

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

Sağlık

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor
İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor

Sağlık

İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: Sağlıkta elde edilen başarı, güçlü sosyal devlet anlayışının eseridir
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: Sağlıkta elde edilen başarı, güçlü sosyal devlet anlayışının eseridir

Sağlık

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: Sağlıkta elde edilen başarı, güçlü sosyal devlet anlayışının eseridir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23