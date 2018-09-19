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İş Kanunu'nda mazeret izinleri | Doğum izni evlenme izni ve ölüm izni ne kadar?

Çalışan işçinin eşidoğum yapması durumunda veya işçinin evlenmesi ya da bir yakınının ölmesi durumunda işçi ne kadar izin kullanma hakkına sahip olur? Doğum izni ne kadar? Evlenme izninin yanında ölüm izni ne kadar kullanmak zorundadır?

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:08
İş Kanunu'nda mazeret izinleri | Doğum izni evlenme izni ve ölüm izni ne kadar?

Çalışan işçinin eşi  doğum yapması durumunda veya işçinin evlenmesi ya da bir yakınının ölmesi durumunda işçi ne kadar izin kullanma hakkına sahip olur? Doğum izni ne kadar? Evlenme izninin yanında ölüm izni ne kadar kullanmak zorundadır?

Bir işçi çalıştığı işyerinde ne kadar mazeret izni kullanabilir?

Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

Mazeret izni işçinin hakkı olduğu için işverenin onayına gerek yoktur. Ama idari izin işverenin verdiği izinlerdir. İşveren işçiye bu izni isterse vermeyebilir. Ücretinden kesilerek verilen izinler mazeret izni sayılmazlar. Bu tür izinlerin ücretsiz izin tanımına girmektedir.

İş Kanunu’nda Mazeret İzinleri

İş Kanunu’nda mazeret izinleri ayrı başlık altında Ek Madde 2’de belirtilmiştir. Bu izinler evlilik, doğum, ölüm ve engelli ebeveyni iznidir. İşçiye;

Evlenmesi durumunda 3 gün,

Evlat edinmesi durumunda 3 gün

Anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün,

Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün,

En en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:08
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