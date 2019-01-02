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Doğum gününde ölen Kore gazisi, törenle defnedildi

KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Kore gazisi Cemal İlikkan, törenle toprağa verildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:16
Doğum gününde ölen Kore gazisi, törenle defnedildi

Kastamonu’da doğum gününde yaşamını yitiren Kore gazisi Cemal İlikkan (90), askeri törenle toprağa verildi.

KOAH hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kore Gazisi Cemal İlikkan, dün doğum gününde yaşamını yitirdi. Cemal İlikkan için Nasrullah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından İlikkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. İlikkan, Ahmet Dede Mezarlığında topğara verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:16
  1. Kastamonu
  2. Kore gazisi Cemal İlikkan
  3. Cenaze töreni

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