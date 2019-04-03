Çaycumalı damat Eray Özkan doğum gününde muradına erip Yeliz Mutlu ile nikâhlandı.

Çaycuma’da yaşayan Eray Özkan doğum gününde nişanlısı Yeliz Mutlu ile nikâh kıydı. Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren bir santralde işletme operatörü olarak görev yapan Çaycumalı Eray Özkan, öğretmen nişanlısı Yeliz Mutlu ile birlikte Çaycuma Belediyesine evlilik işlemleri için başvurdu. Başvuru sırasında nikâhın Özkan’ın doğum günü olan 3 Nisan’da yapılmasına karar veren çift hazırlıklarını buna göre sürdürdü. Çaycuma Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan törende çiftin nikâhı kıydıktan sonra evlilik cüzdanı verildi. Törenin ardından gelin Yeliz Mutlu damat Özkan’a doğum günü sürprizi yaptı.

Yeliz ve Özkan çifti, isimlerinin yer aldığı yanan mumlarla donatılmış yaş pastayı eşiyle birlikte üfledi. Sürpriz karşısında bir hayli şaşıran Eray Özkan, “Doğum gününde nikah yapma kararını eşim verdi doğum gününde sürpriz olsun diye. Bu şekilde doğum gününde nikâh düşündük. Böyle bir karar verdiği için eşime teşekkür ediyorum” dedi.

Gelin Yeliz Özkan ise “Ben de eşime dedim ki, ‘En güzel hediye ben sana olmuş oldum’ Unutulmaz olsun istedim. Ve güzel de oldu” diye konuştu. Nikah töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.