Doğum çantasına neler koyulmalı? Doğum hazırlığı nasıl yapılır?

Minik bebeğinizle kavuşmanıza sayılı günler kaldıysa artık doğum hazırlıklarına başlamanın vakti gelmiş demektir. Tüm anne ve babaların sabırsızlıkla beklediği doğum anına önceden hazırlanmak gerekir. Bu hazırlıklardan en önemlisi de doğum çantasıdır. Anneler özellikle doğumun yaklaştığı dönemlerde evlerinde de bir takım değişiklik yapmak isteyebilir. En önemlisi doğuma günler kala hazırlanan anne ve bebek eşyalarıdır. Peki doğum çantasına neler koyulmalı?

Doğum çantasına neler koyulmalı?

-Hamile geceliği-sabahlık

-Rahat terlikler

-Göğüs pedi

-Göğüs kremi

-Emzirme sütyeni

-İç çamaşırı

-Çorap

-Hastaneden sonra giyilecek kıyafet ve ayakkabılar

-Cüzdanınız (nüfus cüzdanı)

-Kişisel bakım ürünleriniz

Bebek için olması gereken eşyalar

-Mevsimine göre uzun veya kısa kollu zıbın (önceden yıkanmış, ütülenmiş ve etiketleri kesilmiş

-Pijama takımı veya uzun kollu tulum

-Yelek, hırka

-Eldiven

-Pişik kremi, bebe

-Bebek için battaniye

-Puset

-Bebek bezi, ağzını silmek için küçük bezler