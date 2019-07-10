0553 313 94 23

Doğum çantasına neler koyulmalı? Doğum hazırlığı nasıl yapılır?

Minik bebeğinizle kavuşmanıza sayılı günler kaldıysa artık doğum hazırlıklarına başlamanın vakti gelmiş demektir. Tüm anne ve babaların sabırsızlıkla beklediği doğum anına önceden hazırlanmak gerekir. Bu hazırlıklardan en önemlisi de doğum çantasıdır. Anneler özellikle doğumun yaklaştığı dönemlerde evlerinde de bir takım değişiklik yapmak isteyebilir. En önemlisi doğuma günler kala hazırlanan anne ve bebek eşyalarıdır. Peki doğum çantasına neler koyulmalı?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:36
Doğum çantasına neler koyulmalı? Doğum hazırlığı nasıl yapılır?

Minik bebeğinizle kavuşmanıza sayılı günler kaldıysa artık doğum hazırlıklarına başlamanın vakti gelmiş demektir. Tüm anne ve babaların sabırsızlıkla beklediği doğum anına önceden hazırlanmak gerekir. Bu hazırlıklardan en önemlisi de doğum çantasıdır. Anneler özellikle doğumun yaklaştığı dönemlerde evlerinde de bir takım değişiklik yapmak isteyebilir. En önemlisi doğuma günler kala hazırlanan anne ve bebek eşyalarıdır. Peki doğum çantasına neler koyulmalı?

Doğum çantasına neler koyulmalı?

-Hamile geceliği-sabahlık

-Rahat terlikler

-Göğüs pedi

-Göğüs kremi

-Emzirme sütyeni

-İç çamaşırı

-Çorap

-Hastaneden sonra giyilecek kıyafet ve ayakkabılar

-Cüzdanınız (nüfus cüzdanı)

-Kişisel bakım ürünleriniz

Bebek için olması gereken eşyalar

-Mevsimine göre uzun veya kısa kollu zıbın (önceden yıkanmış, ütülenmiş ve etiketleri kesilmiş

-Pijama takımı veya uzun kollu tulum

-Yelek, hırka

-Eldiven

-Pişik kremi, bebe

-Bebek için battaniye

-Puset

-Bebek bezi, ağzını silmek için küçük bezler

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:36
  1. doğum
  2. doğum hazırlıkları
  3. doğum hazırlığı
  4. doğum çantasına ne koyulmalı
  5. doğum çantasında neler olmalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    1. Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    2. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    3. Çocuklarda bayılma neden olur?
    4. İş yerinden 360 bin TL’lik rulman..
    5. Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor
    6. Borsada endekslerin değişimi
    7. Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza..
    8. Ağbaba’dan S-400 açıklaması
    9. Demirtaş, Sarıcaoğlu’nu makamında..
    10. Deniz polisinin çabası genç kadını..
    11. Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın..
    12. Her yerde aranan FETÖ'cü albay,..
    13. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    14. Borsada günlük işlemler (2)
    15. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    16. Vali Canbolat’tan örnek polis ve..
    17. Doğum çantasına neler koyulmalı? Doğum..
    18. Bakan Akar, Iraklı heyet ile yapılan..
    19. Karabük’te kısa süreli yağış yolları..
    20. Suriyeli çocuğun rögara düşerek..
    21. Trabzon’a bir polise soruşturma
    22. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    23. Kozluk’ta çıkan yangında buğday..
    24. Hava ambulansı boynu kırılan kadın..
    25. Borsada günlük işlemler (1)
    26. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya..
    27. Parkta ölü bulundu! Kimse inanamadı
    28. Otobüsle minibüs çarpıştı! Ölü ve..
    29. Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı..
    30. Galatasaray karıştı! 'Sıkıysa gelin..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"