0553 313 94 23

Doğu’dan kurbanlık sevkiyatları başladı

Türkiye’de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum’da Kurban Bayramı’na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:42
Doğu’dan kurbanlık sevkiyatları başladı

Türkiye’de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum’da Kurban Bayramı’na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.


Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki üreticiler kurbanlıklarını İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi illere kamyon ile sevk etmeye başladı. Erzurum hayvan pazarında hareketlilik yaşanırken, satıcılar ile alıcılar arasında kol yoran pazarlıklar yapılmaya başlandı.


Besi sahipleri yem fiyatlarının ve nakliye ücretlerinin yüksek olmasından tedirgin. Kurban fiyatlarının geçen yıla göre aynı olduğunu da dile getiren üreticiler, kurbanlıkların ellerinde kalması endişesini yaşıyor. Kurbanlık hayvanlarını büyükşehirlerde daha kolay satmayı hedefleyen üreticiler, "Kurbanlıklarımızı yükledik. Yola çıkıyoruz. İnşallah hayırlısı olur da bütün hayvanlarımızı satarız" diyerek yola çıkıyorlar.


Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım yem fiyatlarından dolayı kurbanlık fiyatlarında bir artış beklediklerini ifade ederek, “Kurban Bayramı’na 25 günlük bir zaman kaldı. Büyük şehirlere sevkiyatı başlattık. Umut ediyoruz ki satışlarımız iyi olur. Fiyatlar geçen yıla göre aynı durumda. Sadece bu yıl yem fiyatları arttı bu yüzden bir artış olabilir. Bayrama daha var ilimizde bayrama 1 hafta kala yoğunluk yaşıyoruz” dedi.


Yıldırım, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:


“Bir hayvanın kurban olabilmesi için bazı şartlar vardır. Kurbanlar sığır, keçi, koyun, manda ve deveden olur. Sığırlarda ilk özellik hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Koyun ve keçi gurubunda 6 ayını doldurması lazım. Mandalarda 2 yaşına ulaşması gerekli. Develerde ise bu yaş 5 yaşının dolmasıdır. Sığırlara geri dönecek olursak hayvanın vücudundaki organlardan herhangi birinin eksik olmaması lazım. Gözlerinin görüyor olması ve boynuzlarının tamamının veya 3’de 1’inden fazlasının yerinde olması gerek. Hayvanın iyi beslenmesi ve cılız kalmaması lazım. Hayvanı keseceğiniz kurban edeceğiniz zaman kesileceği yere kendi ayakları üzerinde gitmesi önemli şartlardan birisidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lösemi hastası çocuğun kalecilik hayali gerçek oldu
    1. Lösemi hastası çocuğun kalecilik..
    2. Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan..
    3. Geleceğin iş gücü potansiyeli burada
    4. Konyaaltı jandarmasından zehir..
    5. ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave..
    6. Deri sektöründe büyük işbirliği start..
    7. Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da
    8. Değer veren Üniversite’den müjdeli..
    9. Cüneyt Epcim kimdir nereli ve kaç..
    10. BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir..
    11. Japonya’da animasyon stüdyosunda..
    12. Asya borsaları
    13. Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
    14. Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel..
    15. Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
    16. Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
    17. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    18. Bilim ve Teknoloji Konferansı..
    19. Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40..
    20. Diş eti hastalıklarından kurtulmak..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’