Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde hava, sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile Erzurum Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı ve Erzurum'da 13, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olacak.



