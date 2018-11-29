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Doğudaki 23 ilden çocuklar İstanbul'da ağırlanacak

İş birliği protokolü kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 kentteki okullar arasında gerçekleşecek yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenleriyle İstanbul'a getirilerek misafir edilerek çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımları sağlanacak

29 Kasım 2018 Perşembe 13:20
Doğudaki 23 ilden çocuklar İstanbul'da ağırlanacak

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Münhasır Fikirler Reklamcılık Limited Şirketi arasında doğudaki 23 ilden başarılı çocukların İstanbul'da ağırlanacağı kültür ve sanat iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, protokol için valilikte imza töreni düzenlendi. İş birliği protokolüne, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Münhasır Reklamcılık Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Korur, imza attı.

Protokol kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 kentteki okullar arasında "Renklerle Hayalimdeki Dünya" temalı resim yarışması düzenlenecek. Bu illerdeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki yarışmada dereceye girenler öğrenciler, danışman öğretmenleriyle birlikte İstanbul'a getirilerek misafir edilecek.

Gösterdikleri başarılar nedeniyle ödül almaya hak kazanan öğrenciler ayrıca iki gün boyunca İstanbul Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Misafir öğrencilerin, "Çocuk Sanat Festivali" kapsamında sanatçılarla bir araya getirildiği atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda yürütülen "Ahşap Oyuncak Projesi" çerçevesinde öğrenciler tarafından tasarlanıp ve üretilen ahşap oyuncaklar da sergilenecek.

Vali Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, valilik, Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim-öğretim hizmetlerine yeni ve güzel bir halka daha eklediklerini söyledi.

23 ilden gelecek öğrencilerin, "Çocuk Sanat Festivali" vesilesiyle İstanbul'da ağırlayacaklarını belirten Yerlikaya, "Bu projeyle gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle misafir öğrencilerimize hoş vakit geçirme imkanı sağlanırken, şehrimizi ve kültürümüzü daha yakından tanıma fırsatı sunulacak. Projenin hayata geçirilmesinde; katkı ve destekleri için hayırseverlerimize, bakanlığımıza ve katılan bütün illerimize teşekkür ediyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:20
  1. 23 il
  2. Ali Yerlikaya
  3. Çocuk fevstivali
  4. İstanbul Valisi
  5. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  6. Zorlu Center

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