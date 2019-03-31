Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor Bölgede Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapıldığı bugün bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, Erzurum ve Kars'ta sıfırın altında 2, Ardahan'da sıfırın altında 7 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1 olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgede buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.