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Doğu’da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:17
Doğu’da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Karayazı ilçesinde sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Karayazı ilçesinde eksi 4, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde eksi 2, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eksi 2, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde eksi 1 ve Iğdır’da 4 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji uzmanları kar erimelerine dikkat çekerek, “Bölgemiz genelinde sağanak yağışlarla birlikte meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:17
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