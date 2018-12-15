Doğu'da soğuk hava

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de sıfır, diğer illerde sıfırın altında Erzincan'da 1, Iğdır ve Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Ardahan'da 9, Kars'ta 11 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 7, Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 1, Erzurum'da sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum'da 8, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 64, Ergan Kayak Merkezi'nde 40 santimetre ölçüldü.

Kar yağışı nedeniyle Tunceli'de 4 köy yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.