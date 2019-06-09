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Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

09 Haziran 2019 Pazar 10:38
Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bölgede en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’ın Kemah ilçesinde 35 derece, en düşük hava sıcaklığı da Ardahan’ın Göle ilçesinde 2,4 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevreleri akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede kaydedilen hava sıcaklıkları; Erzincan’da 32, Iğdır’da 33, Tunceli’de 30, Erzurum’da 28, Ağrı’da 29, Kars ve Ardahan’da 25 derece.


Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları ise; Erzincan’da 18, Iğdır’da 15, Tunceli’de 12, Erzurum ve Ağrı’da 9, Kars’ta 6, Ardahan’da 7 derece.



“Öğle sıcağında dışarıya çıkmayın”


Uzmanlar, aşırı sıcak hava sebebiyle vatandaşların güneş ışınlarının etkili olduğu 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.


Dr. Gözde Yiğit, güneş ısısının en etkili olduğu öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Aşırı sıcakların dolaşım, solunum, sinir ve sindirim sistemlerini etkilediğini ifade eden Yiğit, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti. Güneşin yaydığı radyasyon yüklü ultraviyole (UV) ve diğer zararlı ışınların cilt kanserlerine yol açabileceğini ifade eden Dr. Gözde Yiğit, "Kalp, tansiyon ve damar, astım, amfizem, akciğer ve solunum sistemi hastalıkları, hamile, yaşlı, bebek ve çocuklar ile direnci düşükler, deniz ve havuzlarda yüzenler ve korunmasız güneşlenenleri etkiler. Su, ayran ve maden suyu gibi bol miktarda sıvı tüketilmeli. Beslenme ve alınan gıdalara dikkat etmeli. Sık sık ılık su ile duş yaparak vücudumuzu dengeleyebiliriz" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:38
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