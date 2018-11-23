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Doğu'da sıcaklık düşecek

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 2-4 derece düşmesi bekleniyor

23 Kasım 2018 Cuma 09:36
Doğu'da sıcaklık düşecek

Doğu Anadolu'daki Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor.

Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenirken, hava sıcaklıklarının 2-4 derece düşmesi bekleniyor.

Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 3, Bitlis'te 1, Hakkari'de sıfır ve Muş'ta 5 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Van’da 8, Bitlis’de 6, Muş’ta 9 ve Hakkari’de 7 derece olması öngörülüyor.

Van Gölü'nün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:36
  1. Van
  2. Muş
  3. Hakkari
  4. Bitlis
  5. kar yağışı
  6. van

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