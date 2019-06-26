Doğu’da sıcak hava uyarısı Doğu Anadolu’da sıcaklık, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu’da sıcaklık, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Meteorolojiden sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ili ve kuzey kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteorolojik değerlendirmeye göre sıcaklık uyarısı yapılarak, “Bölgemiz genelinde 27 Haziran 2019 Perşembe akşam saatlerine kadar hava sıcaklıkların mevsim normallerinin (3 ila 7) derece üzerinde seyretmesi beklenildiğinden meydana gelebilecek (sıcaklık çarpması vb.) olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanların gündüz saat 11:00 -15:00 arası dışarıya çıkmamaları önerilmektedir.” denildi.

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