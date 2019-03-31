Doğu ve Güneydoğu'da sürpriz sonuçlar! Haber merkezimize gelen ilk sonuçlara göre Doğu ve Güneydoğu'da birçok belediye el değiştiriyor.

Yeniakit.com.tr haber merkezine, Doğu ve Güneydoğu'daki seçimlere dair çarpıcı sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre, birçok belediye el değiştiriyor. 2014 seçimlerinde BDP'li Sırrı Sakık'ın aldığı Ağrı'da, AK Parti'nin adayı Savcı Sayan yüzde 67 ile açık ara önde gidiyor. Mardin'de de AK Parti'nin adayı Mehmet Vecdi Kahraman'ın yüzde 53 ile önde gitmesi dikkat çekiyor. Mardin'de HDP'nin adayı Ahmet Türk ise yüzde 39 ile geriden takip ediyor. Siirt'te kıyasıya yarış sürerken AK Parti'nin adayı Ali İlbaş yüzde 48 ile önde gidiyor. Şırnak'ta AK Partili aday Mehmet Yarka yüzde 62 ile önde gidiyor.

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