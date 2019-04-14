Doğu’da sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan, Erzurum ve Ardahan’da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, zamanla Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) esecek.

Bölgemiz genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı, ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.