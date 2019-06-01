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Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bölgede rüzgarın güneybatı ve yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 5, Ardahan’da 6, Erzurum ve Ağrı’da 7, Erzincan’da 18, Tunceli ve Iğdır’da 16derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır’da 34, Tunceli’de 30, Erzincan’da 28, Erzurum, Kars ve Ağrı’da 26, Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
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