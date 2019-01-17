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Doğu'da kış

Elazığ ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

17 Ocak 2019 Perşembe 10:57
Doğu'da kış

BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Elazığ ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Karlıova-Erzurum kara yolunun Karlıova ile Erzurum il sınırı arasındaki yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapatıldığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler, 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme aracı ile çalışma sürdürüyor.

- Elazığ

Elazığ'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 269 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi ekipleri kent genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı il genelinde kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Elazığ-Malatya kara yolunda kar yağışının ardından bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı, kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karakoçan ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:57
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