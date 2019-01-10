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Doğu'da kış

Kar yağışı nedeniyle Bingöl, Elazığ ve Batman'da ulaşıma kapanan 478 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

10 Ocak 2019 Perşembe 12:22
Doğu'da kış

BİNGÖL/ELAZIĞ/BATMAN (AA) - Kar yağışı nedeniyle Bingöl, Elazığ ve Batman'da 478 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 80 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 201 köy yolunun açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Vali Kadir Ekinci, ekiplerin gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla görevlerini sürdürdüğünü aktararak "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde karla mücadele ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları Karayolları, AFAD, İl Özel İdare ve sağlık ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Allah ekiplerimize kolaylık versin." dedi.

- Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 227 köye ulaşılamıyor. Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

- Batman

Batman İl Özel İdaresi ekipleri, Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamayan köy yollarını açma çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, çalışmalar kapsamında şu ana kadar 59 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirerek 50 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Özer, "Ekiplerimiz tarafından ulaşıma açılan bazı köy yolları, yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tekrar kapanmaktadır. Ekiplerimizin kapanan yolları ulaşıma açmak için sürdürdüğü çalışmalar olumsuz hava şartlarına rağmen 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak devam etmektedir." dedi.

Yolları ulaşıma açılan köylerde yaşayanlar da çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek ekiplere teşekkür etti.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:22
  1. Elazığ
  2. köy yolları
  3. ulaşım

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