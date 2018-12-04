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Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı

04 Aralık 2018 Salı 23:02
Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Araçların ve bina çatılarının beyaz örtüyle kaplandığı kentte, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum-Kars kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

- Erzincan

Erzincan'da ise kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri ise söz konusu yollarda kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle araçları durdurarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

- Kars

Kars’ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Kars-Digor kara yolunda ekipler, kar küreme çalışması yaptı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:02
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  2. kar yağışı
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  4. sis
  5. ulaşımı

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