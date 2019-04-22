Doğu’da kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı kar yağışı devam edecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı merkez ve Erzurum’un Karayazı ilçesinde 4, Kars’ın Susuz ilçesi ile Erzincan’ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde 3, Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 derece olarak ölçüldü.

Bölgede kar erimelerine dikkat çekilerek, “Bölgemiz genelindeki yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.