Doğu'da kar yağışı Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü

ARDAHAN/AĞRI (AA) - Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu. Ağrı'da soğuk hava gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kara bıraktı. Etkisini artırarak devam eden yağışla, kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Havaların ısınmasını ve baharın gelmesini bekleyen vatandaşlar, yağış nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar karla kaplı araçların üzerine yazı yazdı, kartopu oynadı. Kent sakinlerinden Abdullah Akdeniz, baharı beklerken kar yağdığını söyledi. Akdeniz, "3 gün önce baharın gelişini kutladık. Şimdi kar yağıyor. 24 Mart'tayız, karı gördüğümüzde çok şaşırdık. Baharı beklerken kış tekrar geldi." dedi. Ardahan kent merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde yüksek kesimlere, gece de kent merkezine kar yağdı.

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