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Doğuda kar yağışı

Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor- Ardahan'ın yük kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipinin yanı sıra sis ulaşımı aksatıyor

11 Aralık 2018 Salı 20:57
Doğuda kar yağışı

KARS/ARDAHAN/AĞRI (AA) - Kars Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kars'ta etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte kar yağışı günlük yaşamı etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Ardahan ve Kars-Digor karayollarında etkili olan kar yağışı zaman zaman tipiye neden oldu. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptı. Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da da kar ve tipi etkili oluyor. Ardahan merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yükseklerde şiddetini artıran kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarında karla birlikte tipi ve sis etkili oluyor. Ardahan-Şavşat yolunda yoğun tipi görüş mesafesini de önemli ölçüde düşürüyor.

Sürücülerden Ahmet Rıfat Vural, Ardahan-Şavşat yolunda yoğun tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiğini belirterek, "Artvin'den Ardahan'a geliyoruz. Yol çok kötü. Yolda çok şiddetli kar ve tipi mevcut. Özellikle gece yola çıkacaklar dikkatli olmaları lazım." dedi.

Kara yolları ekipleri ise karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı merkezde ise karla karışık yağmur etkili olurken Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yola çıkmaya hazırlanan sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kış mevsiminin geç geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Naim Aslan, "Bu sene yağışlı geçeceğe benziyor. Allah sonunu hayır eylesin. Kar yağışı berekettir." dedi.

Yağışın ilçeyi beyaza bürüdüğünü ifade eden Hakan Kılıç ise, "Kar yağışı başladı. Her taraf beyaz örtü ile kaplandı. Allah sonunu hayır eylesin." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:57
  1. Ağrı
  2. Ardahan
  3. kar
  4. Kars
  5. tipi

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