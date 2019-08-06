Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 4, Kars’ta 7, Erzurum’da 9, Ağrı’da 12, Erzincan’da 16, Tunceli’de 15, Iğdır’da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 34, Tunceli’de 33, Ağrı’da 32, Erzincan’da 30, Kars’ta 26, Erzurum’da 26, Ardahan’da 25 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle’de 1,0 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır’da 34,8 derece oldu.

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