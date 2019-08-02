Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Kars veArdahançevrelerinin aralıklısağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 10, Erzurum ve Ağrı’da 14, Kars’ta 13, Erzincan’da 19, Tunceli’de 18, Iğdır’da 25 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli’de 36, Erzincan’da 33, Kars’ta 27, Erzurum’da 29, Ağrı’da 31 ve Ardahan’da 24 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle’de 6,4 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır/ Aralık’ta 40 derece oldu.