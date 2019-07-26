Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 14, Ağrı’da 13, Kars’ta 11, Ardahan’da 12, Erzincan ve Tunceli’de 16 ve Iğdır’da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli’de 33, Erzincan’da 31, Kars’ta 28, Erzurum’da 27, Ağrı’da 31 ve Ardahan’da 22 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzincan/Sakaltutan’da 5,9, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır/ Aralık’ta 38,6 derece oldu.