Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı’da 12, Kars’ta 13, Ardahan’da 9, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 36, Erzincan ve Kars’ta 29, Erzurum’da 26, Tunceli’de 30, Ağrı’da 31 ve Ardahan’da 23 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum/Tekman’da 6,0, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır/Aralık’ta 39,7 derece oldu.