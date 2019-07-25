0553 313 94 23

Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı’da 12, Kars’ta 13, Ardahan’da 9, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de 20 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 36, Erzincan ve Kars’ta 29, Erzurum’da 26, Tunceli’de 30, Ağrı’da 31 ve Ardahan’da 23 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum/Tekman’da 6,0, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır/Aralık’ta 39,7 derece oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan Pekmezci’de
    1. UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan..
    2. Babaannesini öldürdü, kahveye gitti.....
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın..
    5. Evsiz kalan kadının 6 çocuğuyla boş..
    6. Çanakkale’de kaçak yapıların yıkımına..
    7. Dede Korkut kitabı Türkmen sahra..
    8. Altın Masa’da yeni dönem
    9. Dicle Nehri’de mahsur kalan 12 kişilik..
    10. Albaraka Türk’ten “Nöbetçi Transfer”
    11. Ovacık "lavanta" koktu
    12. Dilovası’nda duraklar yenilendi
    13. Başkan Pekmezci Bayburt dernekleri ile..
    14. Cimbomdan yeni hamle! Cenk Tosun aracı..
    15. Çocuklarınıza brokoli çorbasını..
    16. Gazeteye ilan verildi! Ölen adamın..
    17. Aranan kişilere yönelik operasyon..
    18. Borsa, güne yükselişle başladı
    19. Menevşe: "Suriye ekmeğinden kaynaklı..
    20. İkinci el otomobilde yeni dönem! Son..
    21. LGS taban puanları ve boş kontenjanlar..
    22. 57 suçtan aranan suç makinesi yakalandı
    23. Bu çocuklar hayatlarında ilk kez..
    24. Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel..
    25. Azerbaycan’da eğitim uçuşu yapan savaş..
    26. AtaUni Racing Takımı Dünya 3.sü Oldu
    27. ‘Hedefim nedir?’ diye soranlar yolun..
    28. Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere..
    29. Fatih’te Cezayirli şahıs 15 bıçak..
    30. Ayçiçeği tohumu ithalatına gümrük..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!