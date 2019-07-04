Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.04 Temmuz 2019 Perşembe 09:37
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklığın mevsim normalleri civanında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 7, Kars’ta 6, Erzincan’da 16, Erzurum ve Ağrı’da 12, Tunceli’de 13 ve Iğdır’da 19 derece.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 33, Ardahan’da 25, Erzurum’da 27, Kars’ta 27, Ağrı’da 29, Tunceli’de 30, Iğdır’da 34 derece.
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