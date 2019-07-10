Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum’da 12, Kars’ta 10,Ağrı’da 12, Ardahan’da 8, Erzincan’da 17, Iğdır’da 20 ve Tunceli’de 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan’da 33, Iğdır’da 32, Ağrı’da 29, Erzurum’da 28, Kars’ta 26, Ardahan’da 23 derece, Tunceli’de 30 derece olması öngörülüyor.

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