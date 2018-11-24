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Doğu'da hava parçalı çok bulutlu geçecek

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de hava mevsim normallerinde seyredecek

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:37
Doğu'da hava parçalı çok bulutlu geçecek

VAN (AA) - Doğu Anadolu'daki Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor.

Yağışın yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Bitlis'te sıfır, Van'da 1, Hakkari'de 3 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Van'da 10, Muş ve Hakkari'de 9, Bitlis’de 6 derece olması öngörülüyor.

Van Gölü'nün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:37
  1. Bitlis
  2. Hakkari
  3. hava raporu
  4. Muş
  5. van

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