Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 30, Iğdır’da 33, Erzurum’da 23, Kars’ta 24, Tunceli’de 28, Ardahan’da 22 ve Ağrı’da 26 derece.