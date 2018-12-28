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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji bölge genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu

28 Aralık 2018 Cuma 10:12
Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

VAN (AA) - Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklıklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Bitlis ve Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Van ve Hakkari'de 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 3, Bitlis'te 1, Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.






Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:12
  1. Bitlis
  2. Hakkari
  3. Meteoroloji
  4. Muş
  5. van

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